Un control sorpresa intercepta 4 sacos de almeja, 91 kilos de raya y 800 cigarrillos de contrabando en el puente internacional de Tui
En el dispositivo intervinieron efectivos de la Guardia Civil, de Gardacostas de Galicia y también de la GNR portuguesa
La Guardia Civil ha interpuesto varias denuncias y se ha incautado de 4 sacos de almejas, 91 kilos de raya y 800 cigarrillos de contrabando durante un control realizado en el puente internacional de Tui (Pontevedra).
El control se estableció este miércoles en la autovía A-55, en ese punto fronterizo, por parte de efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana), agentes del Servicio Fiscal de Tui, Equipo del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Tui y de Ponteareas, agentes de tráfico, GNR (Guardia Nacional Republicana) y Gardacostas de Galicia.
Durante el mismo, se confeccionaron dos actas por infracción de la ley de pesca, y se intervinieron 4 sacos de almeja japónica y 91 kilos de raya, que carecían de documentación y de los que no se podía aportar trazabilidad. Los productos incautados fueron entregados en centros benéficos.
Por otra parte, se levantó un acta de infracción de la normativa de contrabando, tras localizarse 4 cartones de tabaco (800 cigarrillos); además de una denuncia por tenencia de arma prohibida y otra por tenencia de estupefacientes. Igualmente, en este control se interpusieron dos denuncias por infracciones viales.
