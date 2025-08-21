La Agrupación Musical de A Guarda cumple 20 años
La Agrupación Musical de A Guarda cumple este año su 20 aniversario y lo celebra con un concierto que tendrá lugar el próximo sábado, 23 de agosto, en el auditorio de San Benito. El repertorio abarcará desde música rock hasta bandas sonoras originales.
