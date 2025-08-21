300 personas en el tardeo solidario

300 personas en el tardeo solidario | FUNDACIÓN CONCHITA REGOJO

La fundación Conchita Regojo califica de «éxito de asistencia» el tardeo solidario organizado el pasado fin de semana, en el que los beneficios fueron destinados a Cáritas Redondela para la reconstrucción de casas de la zona en malas condiciones de habitabilidad.

