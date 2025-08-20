Último día para anotarse en la Nigrán Area

Nigrán organiza el próximo sábado, 23 de agosto, una de sus citas deportivas más emblemáticas del verano, la Nigrán Area, la carrera popular de atletismo por Panxón y Praia América. El plazo de inscripción ya está abierto en www.carreirasgalegas.com y finaliza en la noche de hoy.

La cita deportiva arrancará a las 11 horas con la categoría absoluta, de 5 km, y está abierta a todas las categorías, siendo la salida desde Panxón. Los dorsales se entregan en el pabellón municipal de Panxón el día antes de 16.30 a 20.30 horas y en el mismo día, en la propia playa, desde las 9 horas.