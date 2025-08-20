Último día para anotarse en la Nigrán Area
Nigrán
Nigrán organiza el próximo sábado, 23 de agosto, una de sus citas deportivas más emblemáticas del verano, la Nigrán Area, la carrera popular de atletismo por Panxón y Praia América. El plazo de inscripción ya está abierto en www.carreirasgalegas.com y finaliza en la noche de hoy.
La cita deportiva arrancará a las 11 horas con la categoría absoluta, de 5 km, y está abierta a todas las categorías, siendo la salida desde Panxón. Los dorsales se entregan en el pabellón municipal de Panxón el día antes de 16.30 a 20.30 horas y en el mismo día, en la propia playa, desde las 9 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Así es la cascada más alta de Galicia: una joya natural escondida entre frondosos bosques a hora y media de Vigo
- Denis Suárez, la posible sorpresa del Celta para coronar el mercado
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- «Cuando los vi pedir ayuda pensé que era mentira»