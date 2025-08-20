Soutomaior aprueba 30 ayudas para material escolar

El Concello de Soutomaior aprobó en el día de ayer un total de 30 ayudas destinadas a que las familias necesitadas compren material escolar para el próximo curso. Con un importe total de más de 2.000 euros, la cuantía llega a 50 euros por familia en primer ciclo de Educación Infantil (20 más que el año anterior) mientras que en el resto de etapas educativas el importe asciende a 70 euros.