Ponteareas abre el plazo para solicitar el aula matinal

El Concello de Ponteareas ya ha abierto el plazo para solicitar el servicio público municipal de aula matinal. Las familias interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción disponible en la web municipal.

Por segundo año consecutivo, la concejalía de Enseñanza ofrecerá este servicio de conciliación familiar y laboral, del que se beneficiaron 173 niños en el pasado curso escolar.

El aula matinal del Concello de Ponteareas es un servicio subvencionado que permite a las familias llevar a los alumnos y alumnas a los centros educativos antes del inicio del horario lectivo.

«Por solo 15 euros al mes tu hijo cuenta con servicio de aula matinal durante un mes. Un recurso práctico y económico que favorece la conciliación familiar y laboral. Ofrece un espacio seguro y supervisado antes del inicio de las clases», explica el concejal de Enseñanza, Ricardo González.