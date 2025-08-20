El Polo de Emprendimiento colaboró desde Porriño en cincuenta relevos de empresas

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Marino, visitó ayer, en compañía del alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, las instalaciones del Polo de emprendimiento y apoyo al empleo de Porriño, que da servicio a 26 concellos del sur de Pontevedra.

Tras la visita, el alcalde de Porriño calificó de ejemplar el funcionamiento de esta oficina, que ha gestionado más de cincuenta proyectos de relevo para traspaso de negocios.

La directora xeral mantuvo un encuentro en la oficina con el emprendedor Hugo García, asesorado en esta oficina y que recientemente asumió el traspaso del negocio de instalaciones eléctricas Electricidad Paramos, en Salceda de Caselas, tras la jubilación del anterior propietario.

La responsable de la Xunta puso de relieve el papel de la Red de Polos de emprendimiento y apoyo al empleo en este ámbito a través de iniciativas como la Bolsa de remuda de negocios, un servicio que facilita la transmisión de empresas al conectar a personas interesadas en vender o alquilar su empresa con otras dispuestas a continuar con su actividad.

A través de él, la Red ofrece un acompañamiento especializado a lo largo de todo el proceso de remuda o transmisión de negocios ya en funcionamiento en Galicia, proporcionando asesoramiento, agilidad y apoyo técnico. Además, la Bolsa de remuda funciona también como un escaparate de oportunidades reales para aquellas personas que desean poner en marcha un proyecto empresarial sólido y viable, reduciendo los riesgos asociados a la creación de un negocio desde cero.

Por su parte, el alcalde señaló que «el emprendimiento es una de las principales claves para el futuro económico de Porriño y de nuestra comarca. A través del Polo de Emprendimiento, estamos ofreciendo a las personas que desean iniciar o continuar un proyecto empresarial las herramientas y recursos necesarios para garantizar el éxito de sus iniciativas. Además, con el apoyo al relevo de negocios, estamos facilitando la continuidad de muchas empresas que, sin este tipo de servicio, podrían cerrar sus puertas, dejando atrás años de trabajo y experiencia», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo.