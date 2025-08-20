Ofrecen 30 cuadras en Mos para caballos afectados por los incendios

La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido 30 cuadras en sus instalaciones para alojar a caballos que se encuentren afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.

El director de la escuela, Carlos Domínguez, ha trasladado su oferta para dar cobijo a aquellos animales que lo necesiten en sus instalaciones, en el Alto de San Cosme, en Mos, para que estos estén debidamente alimentados y cuidados.

Las personas interesadas en esta oferta de ayuda pueden ponerse en contacto con la escuela en el correo electrónico alazan@equitacionsancosme.com o en el teléfono 670.509.760.