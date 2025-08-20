Ofrecen 30 cuadras en Mos para caballos afectados por los incendios
Mos
La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido 30 cuadras en sus instalaciones para alojar a caballos que se encuentren afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.
El director de la escuela, Carlos Domínguez, ha trasladado su oferta para dar cobijo a aquellos animales que lo necesiten en sus instalaciones, en el Alto de San Cosme, en Mos, para que estos estén debidamente alimentados y cuidados.
Las personas interesadas en esta oferta de ayuda pueden ponerse en contacto con la escuela en el correo electrónico alazan@equitacionsancosme.com o en el teléfono 670.509.760.
