Nigrán otorga licencia para la nueva planta de Emenasa en Porto do Molle

El Concello de Nigrán ha otorgado licencia de construcción para la nueva planta de Emenasa en el parque empresarial de Porto do Molle. La empresa, especializada en electromecánica naval, ocupará cerca de 6.000 metros cuadrados de la superficie donde se encontraba el viejo matadero comarcal Macomusa, derribado tras cesar su actividad en 2020.

El grupo empresarial, con sede en Jacinto Benavente (Vigo), trasladará a Porto do Molle su planta de fabricación y reparación de motores, alternadores y generadores eléctricos, para lo que realizará una inversión de 10 millones de euros. Abordará la puesta en marcha de la nueva nave en tres fases, cuya primera parte estará previsiblemente en 2026. El proyecto, al completo, creará 70 empleos directos y 200 indirectos.

«Es la mejor noticia posible para Porto do Molle y, en consecuencia, para nuestros vecinos y vecinas: una nueva empresa que traerá empleo y riqueza a Nigrán», valora el alcalde, Juan González, recordando que Zona Franca compró en 2020 los 12.833 metros cuadrados de Macomusa y los incorporó a su catálogo para dar cabida a nuevas empresas, siendo finalmente estos terrenos adquiridos por Emenasa.

«Macomusa era un parche feo en medio de un parque empresarial que precisamente representa todo lo contrario: modernidad, sostenibilidad y eficiencia», considera el regidor.

Electromecánica Naval e Industrial S.A., Emenasa, es una empresa eléctrica de larga tradición y experiencia en la instalación y reparación naval. En la actualidad, lidera un sólido grupo empresarial formado por doce firmas, capaces de ofrecer al mercado marino global soluciones que incluyen, además de electricidad, automatización, mecánica e hidráulica.