Un incendio forestal alcanza una nave del polígono de Areas

Un incendio forestal hizo saltar todas las alarmas este miércoles en Tui por su cercanía al polígono industrial de Areas. De hecho, el fuego alcanzó el recinto de una de las naves, la de la fábrica de golosinas Sabedoce, al lado del centro comercial Outletui.

El incendio comenzó a las 17.14 horas en la parroquia de Areas. La consellería de Medio Rural envió un agente, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero. Además, también trabajaron en el lugar los bomberos de Porriño, Protección Civil de Tui, Guardia Civil y Policía Local de Tui.

Un helicóptero lanzando agua sobre el incendio de Tui. / FdV

La columna de humo ocasionó gran expectación en la zona, pues era visible desde la autovía A-55 y estaba muy próxima a toda el área comercial de Areas, con varias gasolineras y centros comerciales, y al propio Outletui.

