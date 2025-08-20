Groba vuelve a sonar

Otro verano más, el Festival Groba vuelve a Ponteareas para ofrecer lo mejor de la música del prolífico compositor ponteareano. El evento arrancó el domingo y planea para hoy una velada cargada de emoción, lirismo y profundidad, fiel al espíritu de Rogelio Groba.

Esta noche, la música resonará entre los muros de la iglesia del convenio de Canedo, una de las citas más esperadas en cada edición. Todo el programa será interpretado por la Orquesta de Cámara Galega, bajo la dirección del hijo del maestro, Rogelio Groba Otero, en una velada que combinará emoción, virtuosismo y lirismo gallego, con entrada gratuita hasta completar aforo, como el resto de conciertos.

El concierto comenzará con la imponente ‘Passacaglia’ de Haendel-Aslamazyan, antesala para la interpretación de la ‘Ciaccona’ de T. Vitali en versión para cello y orquesta, a cargo de la violonchelista canadiense Luka Coetzee, cuya expresividad y dominio técnico darán nueva vida a esta obra barroca de poderosa intensidad.

A continuación, tendrá lugar el estreno absoluto de ‘Un adeus’, una partitura del maestro Rogelio Groba que destila lirismo, nostalgia y profundidad, escrita en un lenguaje sonoro íntimo y evocador. Y por último, cerrará el programa la suite barroca ‘Intres boleses’, también del maestro Groba, una relectura contemporánea de danzas antiguas que funde tradición y modernidad con elegancia y sensibilidad.

La música continuará sonando mañana, jueves, en el auditorio municipal Reveriano Soutullo, con un programa que combinará poesía pianística y virtuosismo camerístico. Abrirá la noche la pianista Zee Zee, con dos joyas del romanticismo alemán: ‘Der Müller und der Bach’ y ‘Liebesbotschaft’, transcripciones pianísticas de Liszt sobre lieder de Schubert, en una interpretación que promete emoción y profundidad. A continuación, la obra camerística de Felix Mendelssohn con su célebre ‘Octeto para cuerdas op. 20’ será interpretado por un conjunto estelar formado por Amaury Coeytaux (violín), Veriko Tchumburidze (violín), Lousha Fang (viola), Henri Demarquette (cello) y el Elaia Quartett, cuarteto residente de esta edición del festival.

La programación de esta décimo tercera edición del Festival Groba continua el viernes, con doble cita, a mediodía en la iglesia del convento de Canedo, y por la noche, a las 21 horas, en el Auditorio Municipal, donde también tendrá lugar el concierto de clausura el sábado.