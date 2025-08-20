Una Eurociudad unida por el arte

La Eurociudad Tomiño-Cerveira volvió a compartir una jornada entre lienzos y pinceles con la décimo tercera edición del Certamen de Pintura al Aire Libre Antonio Fernández, que batió récord de participación con 40 artistas.

El concurso se celebró de forma simultánea en Tomiño y Vila Nova de Cerveira, donde los artistas dibujaron in situ diferentes paisajes. Los soportes donde crearon sus obras de arte les fueron entregados por la mañana y, una vez finalizadas estas, en las que plasmaron diferentes escenas de la vida cotidiana a ambas orillas del Miño, los participantes expusieron sus trabajos en la plaza Pintor Antonio Fernández. Luego llegó el momento de las valoraciones, a cargo de un jurado formado por artistas de España y Portugal: Pilar Piñeiro, Luisa Soeiro, Ana María Pintora y Lucía Nunes.

En la categoría de adultos, resultó ganadora Martina Bugallo, que se llevó el primer premio del certamen, dotado con 1.200 euros. El segundo puesto fue para Eduardo Pérez y el tercero para Carlos Martínez, los dos premiados con 500 euros. También se entregaron tres accésits, dotados de 100 euros cada uno, que recayeron en Hugo Horstmann, Estela García y Santiago Riera.

En la categoría juvenil, la ganadora fue Sara Cerqueira, mientras que en la infantil se hizo con el primer puesto Tristán Villar. Los dos recibieron un diploma conmemorativo y material de dibujo y pintura para seguir desarrollando su actividad artística.