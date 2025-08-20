Concierto de Javier Marcos, mañana en Praia América

La zona del mercado multicultural de Praia América, en Nigrán, acoge mañana, jueves, un concierto de Javier Marcos, acompañado por Felipe Villar a la guitarra y Xurxo Estévez al contrabajo. Será a partir de las 20 horas.

TEMAS

