Concierto de Javier Marcos, mañana en Praia América
La zona del mercado multicultural de Praia América, en Nigrán, acoge mañana, jueves, un concierto de Javier Marcos, acompañado por Felipe Villar a la guitarra y Xurxo Estévez al contrabajo. Será a partir de las 20 horas.
