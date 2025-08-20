El clamor de familiares y amigos de Brais Otero ante el juzgado de Tui: «¡No pedimos venganza, pedimos justicia!»

Un centenar de personas apoyaron hoy la concentración para pedir justicia para Brais, el motorista que perdió la vida hace un mes en O Rosal, arrollado por un vehículo de gran cilindrada, cuyo conductor ha eludido la prisión provisional con el pago de 150.000 euros de fianza. “No entendemos como la jueza le impone una fianza de 150.000 euros cuando tiene un coche de 140.000 euros; no es lógico”, denunció la tía de Brais Otero, Ángeles González, frente al juzgado de Tui.

Con una gran pancarta en la que se podía leer “#JUSTICIAPARABRAIS”, familiares y amigos, vestidos con camisetas verdes con una foto de Brais, secundaron dicha concentración, en la que reclaman prisión sin fianza para Fermín M., el joven, natural de Murcia, investigado por los presuntos delitos de homicidio imprudente y por abandono del lugar del accidente o, alternativamente a este último, omisión del deber de socorro. “Que esté en la cárcel no nos quita el dolor, pero tiene que pagar por lo que hizo”, recalcó la tía de la víctima, al igual que su padre y su pareja, que no pudieron contener las lágrimas, pues solo hace un mes y unos días que perdieron a Brais.

“No pedimos venganza, pedimos justicia. Que la ley se aplique con toda su fuerza, no solo por Brais, sino para que ninguna familia vuelva a pasar por este dolor”, leyeron en alto frente al juzgado de Tui, donde estuvieron toda la mañana al grito de “justicia para Brais”.