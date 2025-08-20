A Cañiza completa la restauración del puente de As Achas y su entorno

El puente de As Achas, en A Cañiza, por fin muestra su nueva cara tras el remate de las obras de restauración de este elemento patrimonial y de su espacio urbano. Con su recuperación, dicho espacio pasa a ser de titularidad del Concello de A Cañiza, que ya asume los costes del nuevo alumbrado público de tecnología led instalado en la zona.

El alcalde, Luis Piña, acompañado por los miembros de su equipo de gobierno, visitó esta semana el resultado de las obras, recordando que las mismas fueron promovidas e impulsadas por él ante la Diputación de Pontevedra en 2022, cuando era presidenta Carmela Silva. El presupuesto de la obra ascendió a 411.000 euros, financiados al 70% por el organismo provincial y en un 30% por el Concello a través de dos planes provinciales.

El proyecto no solo devolvió al puente románico su valor histórico y estético, sino que también transformó todo el tramo antiguo de la carretera provincial EP-5002 en un espacio seguro, accesible y pensado para las personas, integrándose en el modelo de movilidad sostenible provincial.

La actuación abarcó 560 metros de intervención, en los cuales se cambió el asfalto por pavimento de lastra de granito sobre el puente y se retiraron las barandillas metálicas para colocar una cornisa de piedra de 1,1 metros de altura. También se creó un espacio de convivencia peatonal y rodada en el núcleo de As Achas con plataforma elevada de hormigón gris oscuro y se ejecutó una senda peatonal de 2,5 metros de ancho.

Las obras se completaron con el soterramiento de las líneas eléctricas y de telefonía, la instalación de bancos de granito y nueva señalización y ampliación de zonas verdes.

«Este proyecto cumple un compromiso histórico con nuestros vecinos y vecinas, protegiendo nuestro patrimonio, priorizando a las personas sin comprometer la actuación y creando un entorno seguro, accesible e integrado en el presente de A Cañiza», valora el alcalde, Luis Piña, agradeciendo a la Diputación y a su entonces presidenta, Carmela Silva, «el apoyo decidido a una actuación que recoge todas las demandas que trasladamos».