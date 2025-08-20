Caldelas celebra viernes y sábado la quinta edición del Rochafolk

La parroquia tudense de Caldelas acoge este fin de semana una nueva edición del Rochafolk, un evento que se consolida en la agenda cultural tudense y que ofrece un variado programa de actuaciones y obradoiros en torno a la música tradicional.

El festival arranca este viernes, a las 20 horas, con un obradoiro de percusión y canto a cargo de Joel Padín, que también ofrecerá una actuación. A las 22 horas habrá un desfile de bombos, con un grupo llegado de Asturias, y a las 23.15 horas, actuará el grupo Son das Tabernas.

El sábado, 23 de agosto, la música ya comenzará a sonar en el entorno de la ribera de Caldelas a partir de las 11.30 horas, con grupos de Pazos de Reis, Vilameán y Candás. A las 13.15 horas, actuarán las Pandeireteiras da Asociación O Fiadeiro de Vigo, Os Caramuxos y Mouchiñas en el escenario principal. A continuación, está prevista una comida campestre en la ribera, con foliada libre.

Por la tarde, habrá un obradoiro de baile tradicional, actuación del Dúo Abril y desfile y actuación de la Banda de Gaites de Candás.

Por la noche, en el escenario principal, se sucederán los conciertos de Sheila Patricia y Os Carecos.