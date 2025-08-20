Bandera de Redondela en lo alto del Mulhacén

El grupo de escaladores redondelanos que la alcaldesa Digna Rivas recibió en el Concello la semana pasada, antes de su expedición, ha conseguido escalar la cumbre del Mulhacén. Los senderistas José Manuel Alonso, Nemesio Vázquez, Laura Reboreda, Xurxo Alonso y Marisol Piñeiro escalaron los 3.479 metros que separan el pico más alto de la Península Ibérica del nivel del mar y, una vez allí, exhibieron con orgullo la bandera de Redondela de la que la alcaldesa les hizo entrega durante su visita.