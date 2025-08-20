100 años cortando pelo y escuchando historias

Quien cruce la puerta de la barbería Marcos Atrio no encontrará en ella nada que escape de lo tradicional. Un sencillo escaparate con las clásicas rayas azules, blancas y rojas anuncia el nombre del local, su dirección y año de fundación. Dentro, su gerente y único trabajador (del que no se precisa ser adivino para saber su nombre) perfila el cabello de sus clientes sobre el cuero marrón que envuelve su silla de barbero, mientras quienes esperan por su vez se cuenta sus batallas o leen historietas del mítico Francisco Ibáñez. Sin embargo, es esta simpleza, esta estética que la convierte en «la de toda la vida», la que la hace especial: el local que regenta Marcos Atrio en la Avenida de Vigo cumple en este 2025 su centenario, cargando consigo vivencias de las que hacen barrio y unas cuchillas que vieron crecer, evolucionar y cambiar a Chapela.

La historia de la barbería no es una de relevo familiar generación tras generación, pero si una que demuestra que no hace falta tener la misma sangre para heredar un negocio con el mismo cariño. Fue la familia Villar, de la que los clientes más veteranos recuerdan a Marcos al frente, quien abrió la que es la barbería más antigua de Chapela. A través de distintos sucesores (de los cuales guarda memoria en el local una antigua fotografía familiar) los Villar cuidaron durante medio siglo la apariencia de los caballeros de la parroquia.

La tradición se mantuvo hasta los años 70, momento en el que los herederos, como tantos otros vecinos de Chapela, Redondela y Domaio, encontraron mejores oportunidades laborales en Copiba, Antigua Pescanova. Fue entonces cuando apareció Julio, aprendiz de barbero, a los 12 años. Ocho después (y con una «mili» a sus espaldas), el propio Julio se hizo cargo de la barbería, pasando su cuchilla por los cabellos de la mayoría de los clientes que aún a día de hoy acuden al local.

En esta etapa fue donde la fama de la barbería como espacio de tertulia creció exponencialmente, convirtiéndose en el centro neurálgico de conversación de Chapela: «A esto lo llamaban FARO DE VIGO o el lavadero, porque aquí te enterabas de todo lo que pasaba. La gente entraba y preguntaba ‘¿tienes el Faro?’ y se respondía ‘no, pero ¿qué quieres saber?’» cuenta Marcos Atrio, mientras corta el pelo de Víctor, cliente con 62 años de trayectoria. Al escuchar la historia, no evita esbozar una sonrisa entre sus canas.

Una clientela fidelizada

El propio Marcos se convirtió en el sucesor de Julio tras su jubilación en 2011. Presidente de la Asociación Provincial de Peluquería y Estética, ya había manejado barberías en Vigo durante los años previos, y consiguió sumar a la fiel cartera del local de Chapela los clientes que decidían desplazarse desde la ciudad con tal de ponerse en sus manos: «los clientes han ido creciendo conmigo. He empezado cortándole el pelo a abuelos que años más tarde me trajeron a la barbería a sus hijos, y después a sus nietos».

Gran prueba de ello es la gran diferencia de edad entre su cliente más joven y el más veterano. Por el extremo de la juventud, encontramos a un bebé de ocho meses, la cuarta generación de clientes de Marcos. En el otro polo, en su silla se sienta un caballero de 98 años de edad, aunque también cuenta con un cliente de 96 y otro de 94 «que aún conduce».

En el trato y en el corte, la barbería Marcos Atrio se mantiene con la misma filosofía de sencillez y tradición con la que la familia Villar abrió en 1925. Solo ha cambiado el hábito de pedir vez: «La gente venía a esperarla durante toda la mañana, y empecé a decirles que pidieran cita por teléfono. Sé que en parte lo hacían por la tertulia, porque tenía gente que venía a afeitarse a las 9.30 horas, y hasta las 12.30 no marchaba».