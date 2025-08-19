Premio Mestre Machiño para el grupo Arredor da Tradición

El grupo de investigación y divulgación de la música tradicional gallega Arredor da Tradición será distinguido este año con el Premio Mestre Machiño 2025 en el marco del festival O Son do Pazo, que celebrará su décima edición los días 30 y 31 de agosto en el entorno del Pazo de Mos con el apoyo del Concello, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. El galardón, que será recogido por los integrantes del proyecto, la etnomusicóloga Xulia Feixoo y el músico y compilador Guillerme Ignacio, se entregará el sábado 30 de agosto durante el festival.

La organización de O Son do Pazo decidió así reconocer la labor de un proyecto nacido en 2016 que combina trabajo de campo, investigación académica y divulgación pública alrededor de las músicas de tradición oral. El mismo destaca por su manera de dar voz a las personas informantes y por devolver a la sociedad un patrimonio vivo y parte esencia de la memoria colectiva gallega.

Este Premio Mestre Machiño se entrega cada año a personas o colectivos comprometidos con la preservación de la música tradicional gallega. Entre los premiados en anteriores ediciones se encuentran las Pandeireteiras de Toutón o Uxía Senlle.