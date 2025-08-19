Ponteareas planta cara a Transportes y cortará la N-120 para urgir las obras

Ponteareas ha dicho basta. Tanto los diferentes grupos políticos de la corporación como la Plataforma en Defensa de la N-120 han acordado por unanimidad intensificar las acciones reivindicativas para solicitar la mejora de la Nacional 120 ante «la falta de una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Transportes». Entre las acciones a tomar, planean un corte de dicha carretera y otras movilizaciones, incluso frente al Ministerio de Transportes, en Madrid.

«Hace más de 8 años que Ponteareas reclama mejoras urgentes para la N-120, una carretera con un alto volumen de tráfico y riesgo de siniestralidad. Aún así, lo único que existe a día de hoy es un proyecto en fase de redacción, sin fechas ni plazos concretos para su licitación y ejecución», recuerdan desde el Concello de Ponteareas, informando que el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, rechazó la solicitud de reunión formulada por el Concello y la Plataforma N-120. «Estamos hartos de promesas y atrasos. No vamos a parar hasta que se comprometan de forma clara con un calendario de obras que garantice la seguridad viaria en la N-120», insisten, denunciando que «un año de espera es más que suficiente».

Por ello, desde el Concello, junto con la plataforma vecinal, han decidido que, hasta que el ministerio no acepte mantener un encuentro, se llevarán a cabo diferentes reivindicaciones, como es el corte de la carretera el próximo 12 de septiembre a las 19 horas. También se planean otras movilizaciones ciudadanas y concentraciones en puntos estratégicos de la N-120, así como el desplazamiento y una manifestación frente al Ministerio de Transportes en Madrid, que se mantendrá hasta ser recibidos por el director general o por el propio ministro.

Desde el consistorio ponteareano aclaran que estas acciones se desarrollarán «de forma pacífica, pero con la firme determinación de alcanzar una respuesta efectiva a una demanda legítima, urgente y unánimemente respaldada por los vecinos y por sus representantes políticos».