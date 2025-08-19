La parroquia de Amorín, en Tomiño, celebró este fin de semana las Festas da Agonía, recuperando una tradición que cumple medio siglo de vida: el desfile de carrozas. Tras cinco años de parón, la Asociación Amigos das Carrozas de Amorín celebró por todo lo alto el 50 aniversario de esta parte de la historia reciente más divertida de la parroquia tomiñesa. En total fueron seis las carrozas que desfilaron tanto sábado como domingo por Amorín, todas ellas elaboradas por los vecinos en los barrios de Outeiro y Baceiro.

Medio siglo de carrozas en Amorín

Este desfile de carrozas se remonta a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, cuando un grupo de vecinos, encabezados por José Sousa, decidió organizar un evento que ayudase a sufragar los gastos de las fiestas, que cada año acogía a las mejores bandas de música. La parroquia entera apoyó rápidamente esa iniciativa y se entregó a las labores de construcción de verdaderas obras de arte, a la altura de cualquier carnaval de la zona.

En su origen, las carrozas se construían sobre antiguos carros de caballo y de burras, para más tarde pasar a tractores, remolques y plataformas sobre las que daban rienda suelta al ingenio y la imaginación. Una muestra de capacidad de trabajo en equipo que volvió a sorprender a los vecinos de Amorín este fin de semana.

Las labores, que comenzaron semanas atrás, destacan por la creatividad que acompaña al trabajo artesanal de los tomiñeses, que se reúnen por las noches para crear estas carrozas y organizar pequeños teatrillos andantes sufragados por sus protagonistas. Una muestra de ingenio y unión social que culmina con los desfiles que se repitieron el sábado y el domingo y que hicieron pasar un buen rato tanto al público asistente como a los propios integrantes de las carrozas.