Justicia para Brais: familiares y amigos llaman a una concentración ante el juzgado de Tui

La familia y amigos de Brais Otero, el joven motorista que perdió la vida hace un mes al ser embestido por un vehículo de gran cilindrada, cuyo conductor se dio luego a la fuga, se concentrará mañana, miércoles, frente al juzgado de Tui, para pedir justicia. En este sentido, cabe recordar que el conductor que causó el accidente mortal, un joven de Murcia con amplio historial de imprudencias al volante, eludió la prisión provisional al pagar una fianza de 150.000 euros. Ante esto, los allegados a la víctima, organizan esta concentración que «nace desde el amor, el dolor y la necesidad urgente de que se haga justicia».

La convocatoria, abierta a todas las personas que se quieran unir a la causa, está prevista para mañana, miércoles, desde las 11 horas hasta las 14 horas, frente a los juzgados de Tui. «A quienes crean en la justicia, os pedimos que estéis presentes», solicita la familia y amigos de Brais Otero, indicando que será una reunión «con respeto, pero con firmeza».

El choque mortal tuvo lugar el pasado 15 de julio, en la vía rápida que une Tomiño con O Rosal y A Guarda. El BMW del único investigado por el accidente, Fermín M., embistió a la moto de Brais mientras realizaba un adelantamiento a gran velocidad, y este falleció en el acto.

El conductor del vehículo, que se dio a la fuga y se entregó seis días después, está investigado por homicidio imprudente y por abandono del lugar del accidente o, alternativamente a este último, omisión del deber de socorro. Aunque la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ordenó para él ingreso en prisión provisional, apenas estuvo un día en la cárcel de A Lama, pues abonó inmediatamente el importe de la fianza: 150.000 euros.

Se trata de una cantidad asumible según su capacidad financiera, por lo que la acusación de la familia del fallecido requiere para él una fianza mayor.