El IES Mendiño estrena la modalidad de Bachillerato General con quince alumnos

Después de varios años solicitándolo sin éxito, el IES Mendiño de Redondela ha conseguido finalmente incorporar la modalidad de Bachillerato General a su oferta educativa. La nueva línea arrancará en el curso 2025-2026 con una primera promoción de quince estudiantes, consolidando así una demanda largamente esperada por la comunidad educativa local.

La inclusión de esta modalidad ha sido posible gracias al marco legislativo de la Lomloe, que introdujo el Bachillerato General como una opción flexible para el alumnado que aún no ha definido su futuro académico. Aunque en sus inicios esta vía educativa despertó poco interés, con el paso del tiempo ha ido ganando peso en diversos centros de Galicia y del resto del Estado, por su carácter inclusivo y adaptable.

La directora del IES Mendiño, Carmen Vallejo, celebra esta incorporación como «una buena noticia tanto para el centro como para Redondela». En palabras de Vallejo: «Que el alumnado que así lo desee pueda cursar el Bachillerato General en su propia localidad es un avance importante. Para el centro, ampliar la oferta educativa es siempre positivo, y trabajaremos para seguir en esa línea. Para las familias, supone una oportunidad de mantener a sus hijos estudiando sin necesidad de desplazamientos, algo especialmente importante a edades tan tempranas como los 16 años, cuando comienzan 1º de Bachillerato. Y para el alumnado, en especial el que ya estudia en el centro, continuar con sus compañeros y compañeras hasta el final de esta etapa resulta muy beneficioso».

El Bachillerato General está diseñado para estudiantes que aún no tienen una orientación clara hacia estudios universitarios concretos o ciclos formativos específicos. Ofrece una combinación más abierta de asignaturas optativas y un enfoque generalista, lo que lo convierte en una opción versátil para quienes desean mantener abiertas varias posibilidades de futuro. Además, el hecho de que los grupos sean más reducidos en las materias troncales permite una atención educativa más personalizada, un aspecto que está despertando el interés tanto de familias como del propio alumnado.

Con esta nueva incorporación, Redondela da un paso más en la consolidación de una oferta educativa diversificada y adaptada a las necesidades reales del alumnado. El Bachillerato General no solo amplía las opciones disponibles, sino que también favorece la permanencia del estudiantado en el entorno local, evitando desplazamientos a otras localidades y fortaleciendo el vínculo con la comunidad educativa del municipio.