Los fuegos de artificio que acabaron en incendio en Baiona carecían de permiso

Galicia se enfrenta a una grave emergencia ambiental y de seguridad a causa de los incendios forestales que asolan la comunidad, cebándose especialmente con la provincia de Ourense. En este contexto, cualquier precaución es poca, de ahí la indignación expresada por los vecinos de Baiona por el conato de incendio provocado el pasado viernes a consecuencia de una tirada de fuegos de artificio para amenizar un evento privado en el Parador. Aunque desde el complejo turístico presentaron en el Concello la comunicación previa para realizar esta tirada de fuegos de artificio, esta no fue autorizada, y desde el Ayuntamiento baionés advierten que mientras siga existiendo riesgo extremo de incendio, no se autorizará ninguna actividad que implique un riesgo similar.

El conato de incendio se originó a partir de las chispas de los fuegos de artificio, en la noche del viernes, en los exteriores del Parador. Apenas afectó a 30 metros cuadrados en el Monte do Boi, gracias a la rápida actuación del operativo desplegado por el Parador, que sofocó las llamas. No obstante, ante la alerta, también se desplazaron al lugar bomberos del GES Val Miñor y la Policía Local. En este sentido, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, hace hincapié en la necesidad de preservar los medios y el personal de seguridad y extinción de incendios. «No queremos perder ningún medio en ninguna situación como esta, que se puede evitar perfectamente», destaca el regidor, apuntando que la administración local está revisando el expediente relativo a este incidente por si cabe algún tipo de sanción.

Aunque finalmente todo quedó en un susto y el fuego solo afectó a 30 metros cuadrados de vegetación en Monte do Boi, no es el primer conato de incendio que se origina en el área metropolitana este verano a causa de una tirada de fuegos de artificio. Hace menos de un mes, en Tui, se sucedieron dos en menos de media hora de diferencia por sendas tiradas de fuegos para anunciar las fiestas de Malvas y Ribadelouro. Fue al inicio de la devastadora ola de incendios que asola Galicia, aunque en este caso, ambas comisiones de fiestas habían solicitado autorización y les había sido concedida.