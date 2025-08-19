Flota como Poidas cambia de ubicación
Nigrán celebra el próximo domingo, 24 de agosto, su ya tradicional concentración de artefactos flotantes Flota como Poidas, que este año, como novedad, saldrá desde la zona del escenario al aire libre del estuario de A Foz a las 17.30 horas. Los interesados en participar tienen hasta el viernes, 22 de agosto, a las 12 horas, para inscribirse a través de un formulario en la web municipal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Condenan a Carrefour por despedir a un trabajador que llevó pastelitos a la oficina el día de su cumpleaños
- Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hace casi cuatro años
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- Davila 17/08/2025