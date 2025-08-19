Flota como Poidas cambia de ubicación

Nigrán celebra el próximo domingo, 24 de agosto, su ya tradicional concentración de artefactos flotantes Flota como Poidas, que este año, como novedad, saldrá desde la zona del escenario al aire libre del estuario de A Foz a las 17.30 horas. Los interesados en participar tienen hasta el viernes, 22 de agosto, a las 12 horas, para inscribirse a través de un formulario en la web municipal.