Exitosa exhibición de Marcelli sobre dos ruedas en O Rosal

El piloto rosaleiro Gabriel Marcelli ofreció un espectáculo sobre dos ruedas en su villa natal que llenó la Praza do Calvario, que se convirtió en un circuito efímero de trial. Saltos imposibles, equilibrios milimétricos y maniobras sobre obstáculos extremos hicieron vibrar a un público de todas las edades. El evento, organizado por el Concello de O Rosal en colaboración con la Liga de Amigos y Prefabricados Estévez, no solo sirvió para acercar el trial a todo tipo de público, sino también para reforzar los vínculos de los vecinos con su campeón.