El Entroido de Verán contará con espacios de igualdad
d.a.
Redondela
El Concello de Redondela pondrá en marcha un plan conocido como «espacios de igualdad» durante el Entroido de Verán este sábado 23. Las fiestas contarán con un punto fijo en la plaza del Concello, y otro itinerante con agentes de igualdad recorriendo las calles, de 18:00 a 2:00. Este despliegue pretende no sólo atender a víctimas de agresión sexual, si no que también «concienciará e sensibilizará á mocidade sobre a importancia da igualdade e o respecto nas relacións» sostiene la concelleira de Igualdade, Iria Vilaboa.
