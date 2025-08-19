El Concello afirma que solo falta apoyo en el pleno para comprar Villa Elisa

Vía libre para la compra de Villa Elisa, o al menos hasta que el pleno de Redondela diga lo contrario. La alcaldesa, Digna Rivas, explicó que el Concello ya ha realizado todos los trámites burocráticos necesarios para completar la adquisición. Según el gobierno local, las arcas municipales cuentan con liquidez para asumir el pago del inmueble, lo único que falta para completar la operación es aprobar un crédito extraordinario, que se debe conseguir mediante mayoría en la próxima sesión plenaria.

Digna Rivas confía en obtener el voto a favor del resto de grupos políticos apelando a los beneficios que tendrá «unha necesidade tan importante para Redondela». Como ya adelantó FARO la pasada semana, con la compra de Villa Elisa el Concello pretende trasladar allí la biblioteca y sala de estudios. Estas instalaciones sustituirían a las presentes en el Multiusos da Xunqueira, que, como explica la regidora, «levan tempo sufrindo limitacións e non cumpren coas necesidades das persoas usuarias».

Sin embargo, el panorama político que vive Redondela no invita a pensar que la mayoría será fácil de conseguir. El PSOE gobierna en minoría con AER, sumando solo ocho (siete de los socialistas y uno de los electores) de los 21 escaños que conforman el consistorio. A esto debemos sumarle el rechazo prácticamente total de la oposición conformada por BNG y PP, cuyos votos en contra hicieron que Digna Rivas perdiese la moción de confianza que convocó el pasado mes de mayo.

El último pleno también dejó conflictos: la alcaldesa expulsó al concejal Xoán Carlos González tras tres llamadas al orden por uso no autorizado de la palabra. La insistencia del nacionalista en no abandonar el pleno derivó en la suspensión de la sesión.