A Banda da Loba presentará su último disco en Chandefolk
Nigrán
Nigrán celebra el próximo sábado, 23 de agosto, su festival Chandefolk con A Banda da Loba presentando su último disco, Lovismo. Será a partir de las 22 horas en el merendero de Chan de Rapadouro, con entrada gratuita.
El quinteto de jóvenes gallegas estará en Nigrán a través del programa «+ Música» de la Diputación de Pontevedra. Como es habitual, el Concello dispondrá de sus mochilas vibratorias para todas aquellas personas sordas que lo soliciten previamente en el 690.679.675 o en el mail info@entresignos.com.
