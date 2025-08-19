A Banda da Loba presentará su último disco en Chandefolk

Nigrán celebra el próximo sábado, 23 de agosto, su festival Chandefolk con A Banda da Loba presentando su último disco, Lovismo. Será a partir de las 22 horas en el merendero de Chan de Rapadouro, con entrada gratuita.

El quinteto de jóvenes gallegas estará en Nigrán a través del programa «+ Música» de la Diputación de Pontevedra. Como es habitual, el Concello dispondrá de sus mochilas vibratorias para todas aquellas personas sordas que lo soliciten previamente en el 690.679.675 o en el mail info@entresignos.com.