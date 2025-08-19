Más de 100 asistentes en la segunda edición de A Recalada

El Concello de Soutomaior reafirma el éxito de la segunda edición de A Recalada, el encuentro del mar que «chegou para quedarse», según el gobierno local. Durante toda la jornada de eventos náuticos, musicales y gastronómicos, cientos de vecinos «e tamén xente de concellos limítrofes» visitaron la zona de O Peirao para «descubrir o encanto» de la ría de Arcade».