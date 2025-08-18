Detenido un vecino de Tomiño al que se relaciona con hasta 13 incendios

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Tomiño de 46 años, con multitud de antecedentes policiales contra la seguridad vial, como presunto autor de un incendio forestal.

La detención, según ha informado este lunes el instituto armado, se produjo el pasado viernes, y el incendio que se cree que provocó tuvo lugar el pasado 23 de junio en Goián, una parroquia de Tomiño.

Los agentes del Seprona sospecharon desde el principio del hombre ahora detenido, al que se relaciona con otros dos incendios forestales ocurridos los pasados días 1 de marzo y 11 de julio.

Según la Guardia Civil, todos los fuegos se iniciaron siempre en zonas forestales con características similares, en los mismos horarios y en lugares próximos a caminos y pistas forestales.

Además, el instituto armado investiga su participación en otros diez incendios ocurridos entre los años 2017 y 2024, ya que en algunos casos fue visto por testigos cerca de las zonas afectadas.

El detenido ha sido puesto en libertad en sede policial y las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Tui, donde deberá comparecer cuando sea citado.