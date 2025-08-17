Los postes de Panxón tendrán mucho arte

El Concello de Nigrán dio a conocer una nueva iniciativa de «apuesta por el arte urbano como fórmula para embellecer su paisaje generando dinámicas diferentes». En este caso se trata de una iniciativa en la parroquia de Panxón.

El artífice de la iniciativa es una vez más Juan Rivas Fernández, pintor, docente y fotógrafo pontevedrés que ya el año pasado dejó su huella en forma de «paisaje extendida» a postes o farolas del entorno de San Pedro de A Ramallosa y A Carrasca (Parada). «El resultado, viralizado en redes, es un sorprendente efecto óptico que repite ahora en diez postes del interior de Panxón» bajo encargo nuevamente del Ayuntamiento, que desea de este modo dar a conocer zonas menos transitadas del municipio creando andainas artísticas, por lo que todas las obras serán geolocalizadas.

«Nigrán es ya un referente en arte urbano gracias a este proyecto o al mural de Lula Goce en A Ramallosa premiado internacionalmente y queremos seguir avanzando, por eso redoblamos la apuesta por este concepto diferente de arte urbano en la que contenido y continente se confunden», señala el alcalde, Juan González. Estas nuevas intervenciones pueden seguirse ya en una andaina que comienza en la Plaza de A Porqueira y continúa por la Plaza de Quinteiro, Rabadeira y barrio de Sancho.

Bautizado como «Pintura no sitio», el proyecto llegó en el 2024 al Ayuntamiento de la mano del galerista nigranés Diego Santomé, quien en ese momento mantenía una exposición de Rivas en su ‘mini’ galería en la calle Argonautas, 34 (A Ramallosa). «Desde el inicio nos gustó la idea y ante la gran acogida que tuvo quisimos extender el proyecto a Panxón», añade González.

La localización, explica Rivas, nunca es caprichosa, eligiendo siempre zonas menos masificadas y conocidas, y todas con requerimientos imprescindibles como que la luz del sol afecte por igual en un determinado momento al soporte y su paisaje adyacente o que en la zona haya algún elemento diferenciador y medianamente representable para así crear el efecto buscado; por eso, antes de comenzar a pintar, el artista dedica muchas horas previas a paseos y fotografías. «Me gusta el concepto de llevar a la gente por los caminos de los barrios del interior para descubrir la obra. Resulta muy impactante, de repente Rivas hace invisibles los postes extendiendo a ellos el paisaje natural de la zona, el efecto óptico es muy sorprendente», subraya González.

Las obras son en acrílico y posteriormente barnizadas para que perduren en el tiempo, tal y como se mantienen aún las que Rivas realizó en Finlandia (Karakallio, distrito de Espoo) en el año 2019 empleando cajones de electricidad como soporte. Hasta ese momento eran intervenciones efímeras porque Rivas pintaba con spray para quedarse simplemente con la fotografía como recuerdo.