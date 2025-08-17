Medalla en China con sabor al río Verdugo

El piragüismo gallego brilló una vez más a nivel global. Esta vez ha sido en los World Games (los Juegos Olímpicos de aquellos deportes que no forman parte de la milenaria competición), celebrados en Chengdu, China, y además ha contado en su medallero con representación de la ensenada de San Simón. Noa Conde y Antía Landeira fueron parte del equipo de barco dragón (disciplina de origen china en la que 8 o 10 palistas reman al ritmo de un tambor) que logró dos medallas de bronce entre el 9 y el 10 de agosto.

Ambas militan actualmente en el equipo Rías Baixas de Boiro, pero fue el río Verdugo, y su club homónimo, la que las vio crecer como piragüistas y como personas. De hecho, Noa vive rodeada de estas embarcaciones desde que tiene consciencia: «meu pai era o presidente do clube e de pequena sempre andaba por alí querendo meterme, pero con 5 anos non me deixaban remar», confiesa entre risas. Fue esa «cabezonería», a la que la palista se refiere a menudo en redes, la que la acompañó desde entonces y le permitió lograr grandes metas en su carrera.

Una modalidad de equipo

Tanto Antía como Noa desarrollan la mayoría de su actividad en las dos embarcaciones más convencionales, los kayaks, y en el caso de Noa, la canoa, con la que llegó a participar el año pasado en el Mundial de Maratón celebrado en Croacia. Descubrieron el Dragon Boat más recientemente: en el caso de Antía, le invitaron desde su club a participar en un selectivo nacional, del que llegó a quedar plata en una de las modalidades del Campeonato Mundial disciplinario de 2024 en Filipinas. Noa, por su parte, lo conoció durante su estancia en el club Ciudad de Pontevedra, y ahora entrena al barco dragón de las Libélulas, formado por mujeres con cáncer de mama: «están moi involucradas, axúdaslle na recuperación e é unha forma máis divertida de facer rehabilitación».

Las dos coinciden al comparar las competiciones en Dragon Boat con las de kayak o canoa, que ven como mundos muy distintos, principalmente en tu planteamiento: «En K1 mátaste ti só, ou como moito cun ou tres compañeiros máis. No Dragon Boat si que saes cunha mentalidade de equipo, compartes os nervios e tensións co resto e nas competecións nótase un ambiente moito máis sano e deportivo».

Aunque ya han cruzado el continente en ocasiones anteriores, la reciente experiencia en China fue tanto para Noa como para Antía más enriquecedora que ninguna otra: «Todo o rollo das Olimpiadas, cun montón de deportes e todos metidos no mesmo hotel foi moi chulo. Normalmente, cando remas fóra vas exclusivamente a competir, pero esta vez iamos en grupo á praia, a ver o que había na cidade ou a disfrutar da cultura diferente que había. Foi súperguai».

Ahora les toca desconectar y descansar de lo que ha sido esta temporada, para poder enfocar correctamente la que viene. Si todo sale bien, veremos a las palistas en el próximo mundial de Dragon Boat 2026 en Canadá, además de sus objetivos indivuales, que Noa y Antía centrar en el maratón.