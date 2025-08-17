Unos fuegos artificiales provocan un incendio en Baiona

Unos fuegos artificiales encendieron la alarma en Baiona en la noche del pasado viernes. Uno de los cohetes lanzados durante una fiesta privada en el interior del Parador traspasó la muralla y cayó en la ladera del Monte Boi, iniciando un incendio en la vegetación del entorno.

La rápida intervención de los servicios de emergencia, con apoyo de la Policía Local y los pirotécnicos que lanzaron los fuegos, evitó que las llamas se propagasen. Poco después de las 23.50 horas el fuego estaba ya controlado, sin que se registrasen daños mayores.

La Policía Local confirmó que el incidente se tramitó como un accidente y que los organizadores contaban con permiso municipal para el lanzamiento de los fuegos artificiales. El susto se produjo en plena ola de calor y en un contexto de riesgo extremo de incendios en Galicia, con Ourense devastada por más de 50.000 hectáreas calcinadas.