Un balcón al cielo para Inma

Transformar el duelo en un remanso de paz y de conciencia tranquila. Esto es lo que ha conseguido la familia Vilas, en Mondariz, con la creación de un mirador que apunta al cielo. El mismo cielo que Inma Vilas soñó con contemplar desde su propio terreno, en Río Frío. Pero la vida tenía otros planes y un fatal accidente truncó su deseo apenas una semana después de compartirlo. Falleció el último día de marzo y, pocos días más tarde, toda la familia se reunió para cumplir su sueño y levantar, piedra a piedra y planta a planta, ese balcón al cielo para Inma.

La familia Vilas, el día del cumpleaños de Inma en el mirador que le da nombre. | D.P.

«Fue su forma de dejarnos unidos tras su pérdida». Así explica José Vilas cómo empezó la historia del «Mirador de Inma», un espacio desde el que, ahora, cualquier vecino o vecina del municipio o de cualquier otra localidad pueden respirar «cómo era mi hermana» porque «allí se respira paz y tranquilidad». Fue ella misma quién comenzó con los trabajos de allanar la tierra como si se tratara de una forma de guiar a sus seres queridos sobre cuáles tendrían que ser sus siguientes pasos.

Este espacio mágico, en el que un banco lleva su nombre en piedra y desde el que es posible contemplar la luz de las estrellas, se encuentra en Río Frío. De forma más concreta, en una de las propiedades privadas de la familia Vilas, pero que han decido abrir para homenajear a Inma y a su forma de «mover a la gente, de ilusionarnos y de hacernos parte».

Además, para que los visitantes no se pierdan por el camino existe un guía especial. Se llama Mimo y es el perro de Inma Vilas. Ahora, se encarga de acompañar a cada persona que se dirige al mirador. «Los acompaña desde la carretera, los lleva hasta el lugar, se queda allí tumbado y cuando la gente quiere irse, es él quién los acompaña hasta su vehículo o el medio en el que vinieron».

José Vilas indica que «cada persona que va allí, que vienen desde diferentes puntos, incluso hubo gente que vino al Mirador Inma desde A Coruña, pueden entender cómo podía ser ella». Explica que «es la paz que transmite ese mirador» y que “una cosa es contarlo y otra, vivirlo allí mismo».

Además del significado del Mirador de Inma otro elemento que ha resultado fundamental para entender por qué tantas personas han decidido acercarse a este balcón al cielo son las redes sociales. José Vilas administra las cuentas oficiales, tanto de Instagram como de Facebook, y fue gracias a ello como se ha expandido la noticia de que en Mondariz existe un lugar «mágico» en el que «todo el mundo quería colaborar para ponerlo en pie», indica. «Me escribía un montón de gente sobre cómo podía aportar o cómo podía colaborar con este proyecto».

«Me gustaría que todo el mundo pudiese experimentar los sentimientos únicos que se viven en el Mirador Inma» porque «es difícil de explicar». Allí, el silencio se mezcla con el murmullo del viento y con la compañía fiel de Mimo. «Se siente algo especial». Algo así como si Inma continuase vigilando desde su balcón al cielo.