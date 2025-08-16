Tardeo solidario de la Fundación Conchita Regojo
La Fundación Conchita Regojo organiza hoy un tardeo solidario en el Pazo de Santa Teresa. La actividad se realiza a favor de Cáritas Redondela, y todos los beneficios irán destinados a la reconstrucción de casas de la zona en malas condiciones de habitabilidad. El tardeo contará con la actuación de la Rondalla de Redondela, y durante toda la tarde habrá rifas y sorteos de premios aportados desinteresadamente por negocios locales comprometidos por la causa. Los asistentes deberán abonar 20 euros por la entrada, que incluye aperitivo y dos consumiciones, mientras que los menores de 15 años sólo pagarán 10.
