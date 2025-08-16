A Recalada atraca en Arcade

La segunda edición de A Recalada, el evento creado por el concello de Soutomaior para realzar la conexión de Arcade con el mar, tendrá lugar hoy en el puerto de O Peirao.

La costa soutomaiorense vivirá a lo largo de la jornada multitud de actividades, como visitas de libre acceso a embarcaciones tradicionales y su izada (y posterior arriada) de velas, hasta la oportunidad de pasear en kayak o navegar en un balandro con degustación a bordo, estas dos con necesidad de inscripción previa.

Hay también propuestas para quien se quede en tierra, como talleres infantiles o una feria de artesanía local. La música, a cargo de las Abeleiras de Alxán y las Chispas do Lérez durante el mediodía, mientras que el grupo Os Carunchos cerrará la jornada a las 21.15 horas.