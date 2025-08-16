A Recalada atraca en Arcade
El encuentro del mar celebra hoy en O Peirao su segunda edición
La segunda edición de A Recalada, el evento creado por el concello de Soutomaior para realzar la conexión de Arcade con el mar, tendrá lugar hoy en el puerto de O Peirao.
La costa soutomaiorense vivirá a lo largo de la jornada multitud de actividades, como visitas de libre acceso a embarcaciones tradicionales y su izada (y posterior arriada) de velas, hasta la oportunidad de pasear en kayak o navegar en un balandro con degustación a bordo, estas dos con necesidad de inscripción previa.
Hay también propuestas para quien se quede en tierra, como talleres infantiles o una feria de artesanía local. La música, a cargo de las Abeleiras de Alxán y las Chispas do Lérez durante el mediodía, mientras que el grupo Os Carunchos cerrará la jornada a las 21.15 horas.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Amancio Ortega, uno más en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?