Un camión para llevar la música a todos los barrios
Un vehículo de la flota de Javier Rodríguez se decoró y adaptó para llevar en pasacalles por Borbén a la Banda de Música da Lama en las Festas da Virxe Branca
El pasacalles que despierta a los vecinos de la parroquia de Borbén durante sus Festas da Virxe da Branca supone cada año un auténtico reto para la banda encargada. Las grandes pendientes y largas distancias entre vecindarios que caracterizan a la zona implican una pateada de las que los músicos se acuerdan el día después.
Esta encomienda se dificulta aún más con la ola de calor que padece toda Galicia: los 30 grados que marcaban el termómetro el pasado 3 de agosto harían que la Banda de Música da Lama, quien realizaba el pasacalles, pusiera incluso en riesgo su salud. Pero una idea innovadora facilitó todo el entramado: a los instrumentos los recibió un camión decorado con motivos festivos con el que pudieron realizar la marcha musical cambiando el pie por las cuatro ruedas.
Javier Rodríguez, responsable de la idea
Detrás de esta iniciativa está Javier Rodríguez, vecino de la parroquia. Camionero de profesión, cuenta con una flota de nueve de estos vehículos, y prestó uno de ellos a solicitud de un familiar: «Meu tío está na comisión de festas, e facía demasiado calor como que para a banda fixera o pasarrúas. Falaron conmigo para ver se lle podían deixar o camión, e non tiña problema ningún».
Después tocó el acondicionamiento: Javier y demás vecinos quitaron las puertas del camión, retiraron y limpiaron las lonas y dispusieron sillas bien amarradas al vehículo para todos los músicos. Un trabajo, junto a la propia conducción del camión el día de la fiesta, que Javier llevó a cabo de manera altruista, y que solo hará en las fiestas de tu zona «por amor á parroquia».
Los mayores, los más beneficiados
Aparte del alivio físico que supuso para los músicos, la presencia del camión musical permitió que el pasacalles recorriera áreas a las que no se llegaba a pie, permitiendo que vecinos con movilidad limitada, como los más ancianos, pudieran disfrutar también de la música.
Javier recuerda especialmente el paso por el portal de Evaristo, que fuera hace años presidente de la comisión de fiestas: «O pobriño xa non pode nin andar, e cando escoitou á banda dende o balcón mirábaselle unha cara de ilusión tremenda. Ver a felicidade no rostro dunha persoa maior é algo que non se paga con cartos».
Ahora, la comisión de fiestas ya trabaja en poder hacer el mismo despliegue el año que viene, mientras que múltiples bandas esperan que la iniciativa de Javier inspire a más parroquias con terrenos complicados, y que así se puedan encontrar nuevas formas de llevar la música a todas las partes en las que debe estar.
