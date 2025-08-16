Música de Portugal y Asturias se une a la gallega en el quinto festival Rocha Folk
El evento se celebra en Caldelas de Tui, los días 22 y 23 de agosto
Tui
La agrupación de bombos de S. Tiago de Sopo de Vilanova de Cerveira y la Banda de Gaites de Candás, de Asturias, se unen, en Caldelas de Tui, a la música galega en el quinto festival Rocha Folk, que se celebra los días 22 y 23 de agosto.
De Galicia participan A Ínsua» de Caldelas, Son das tabernas, Inquedanzas do Centro Cultural Aloia de Pazos de Reis,Pandereteiras da Asociación O Fiadeiro de Vigo.
También están previstas actuaciones de Sheila Patricia, Os Carecos, Dúo Abril o el Conxunto Sisto.
Además habrá un obradoiro de percusión e canto con Joel Padín, entre otras actividades.
