Mos renueva la senda que va del Multiusos al centro de personas con discapacidad
La inversión es de 115.794,40 euros, financiados con fondos municipales
El Ayuntamiento de Mos ha puesto en marcha el proyecto de repavimentación de la senda peatonal que conecta el edificio Multiusos con la Asociación de Discapacitados Físicos y Psíquicos de Mos, en las parroquias de Petelos y Torroso, con una inversión de 115.794,40 euros, financiados con fondos municipales.
Esta senda, con una longitud de 1.230 metros y una superficie de actuación de 2.374 m², constituye un itinerario semicircular muy utilizado por el vecindario, especialmente en momentos de entrada y salida del alumnado de los centros educativos próximos o las instalaciones deportivas y culturales del entorno. Su estado de deterioro, derivado del paso del tiempo y del uso, motivó la intervención, que busca devolverle la plena funcionalidad y mejorar las condiciones de movilidad sostenible y accesibilidad, según fuentes municipales.
La obra contempla el relevo del actual pavimento granular por uno continuo de naturaleza cementosa, más seguro, resistente y de mayor durabilidad, garantizando un tránsito cómodo y estable para los peatones y ciclistas. Asimismo, se incluyen otras actuaciones complementarias como la colocación de reductores de velocidad.
