A Guarda acoge talleres gratuitos de audiovisual

La Asociación FOCO organiza para estas semanas unos talleres gratuitos dentro del proyecto Artífices en el Centro Cultural de A Guarda.

Están destinados a la formación cultural y artística se centran en el movimiento y en el cortometraje.

El primero de ellos es Free Move será del 18 al 20, tanto en horario de mañana (10.00 a 13.00 horas) como de tarde (15.00 a 17.30 horas). Está coordinado por Xiana Aldea y Sara González.