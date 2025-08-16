La capital del jamón reparte 10.000 raciones

A Cañiza acogió ayer a las miles de personas que combatieron el calor con un bocado del mejor jamón de Galicia: el que se cura en la capital de A Paradanta, acompañado de vino Rías Baixas de A Cañiza.

La Carballeira do Cacharado volvió a ser el centro neurálgico de esta Festa-Feira do Xamón, que cumplió 59 ediciones, aunque el inicio de la cita gastronómica arrancó en la la casa consistorial, desde donde partió la «comitiva del jamón», un carro cargado con el tonel de vino y varias patas del manjar protagonista y niñas uniformadas con la vestimenta tradicional que desfilaron junto a las bandejas de jamón.

Tras el desfile, los participantes del concurso de cortadores de jamón afilaron sus cuchillos y empezaron la demostración, rodeados de curiosos y pendientes de no perder ningún detalle, pues el certamen, en el que se repartió un premio de 600 euros, tenía en cuenta desde el emplatado hasta el estilo o calidad de la locha de jamón.

Uno de los espectáculos, el concurso de corte. / Anxo Gutiérrez

Mientras los maestros jamoneros cortaban, en la propia carballeira el espacio se iba estrechando. Más y más personas se aglutinaban buscando una sombra donde poder degustar las distintas raciones de jamón serrano, jamón asado, jamón en tortilla, croquetas de jamón y empanada de jamón, todas ellas servidas junto a pan y vino de la D.O. Rías Baixas o agua, a un precio de 8 euros cada una.

Además, durante la mañana no faltó la música. El evento estuvo amenizado por diferentes grupos y actuaciones, como el grupo de gaitas Os do Cruceiro, la Asociación Cultural Santa Cristina de Valeixe y la charanga SGHAE.

El alcalde de A Cañiza, Luis Piña, con Abel Caballero, Agustín Reguera, Nava Castro, Loli Castiñeira, concejalas y concejales de la villa y otras invitadas e invitados. / Anxo Gutiérrez

En total, se sirvieron más de 10.000 raciones, las cuales se fueron agotando con el paso de las horas y recién entrada la tarde. Tras la comida, muchos asistentes se trasladaron al Santuario da Franqueira, donde tuvo lugar un concierto lírico; y otras disfrutaron de otras actividades..

La fiesta contó con una nutrida representación política. Al alcalde cañicense, Luis Piña, le acompaño en su recorrido por la carballeira, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. También estuvieron Nava Castro, Agustin Reguera, Horacio Gil. Loli Castiñeira o Paco Ferreira. Entre el público pudo verse también a los diputados Julio García Comesaña (PP), Alberto Pazos (PP) y Cristina Fernández (BNG).