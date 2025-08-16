Cae uno de los alcornoques centenarios de Salceda

La parroquia de Entenza, en Salceda de Caselas, perdió uno de los dos alcornoques históricos hace dos días, previsiblemente a consecuencia de un golpe de viento asociado a las inclemencias tormentosas sufridas en el área, cortas pero intensas.

Uno de estos árboles, conocidos en Galicia como sobreiras, ya estaba deteriorado , pero el otro mantenía una imagen espléndida, con una circunferencia de 7 metros y una altura de unos 14 metros.

Distintas fuentes apuntaron a que estos árboles tenían al menos 400 años e incluso pudieron ser plantadas cuando se construyó la capilla de la Ascensión al pertenecer a este conjunto. El recinto religioso es del año 1604.

Debido a su antigüedad, en su día se solicitó la inscripción de estos ejemplares en el catalogo de Árbores Senlleiras de Galicia.