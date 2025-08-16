Cae uno de los alcornoques centenarios de Salceda

El árbol, que se creía tenía 400 años, era parte de la capilla de la Ascensión

Salceda

La parroquia de Entenza, en Salceda de Caselas, perdió uno de los dos alcornoques históricos hace dos días, previsiblemente a consecuencia de un golpe de viento asociado a las inclemencias tormentosas sufridas en el área, cortas pero intensas.

Uno de estos árboles, conocidos en Galicia como sobreiras, ya estaba deteriorado , pero el otro mantenía una imagen espléndida, con una circunferencia de 7 metros y una altura de unos 14 metros.

Distintas fuentes apuntaron a que estos árboles tenían al menos 400 años e incluso pudieron ser plantadas cuando se construyó la capilla de la Ascensión al pertenecer a este conjunto. El recinto religioso es del año 1604.

Debido a su antigüedad, en su día se solicitó la inscripción de estos ejemplares en el catalogo de Árbores Senlleiras de Galicia.

