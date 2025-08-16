La «Fórmula 1» de Camos hace historia: «Más original que nunca»

Cientos de personas siguieron este viernes en Camos la prueba de su «Fórmula 1» particular: la XVI Baixada de carrilanas, organizada por el Concello de Nigrán y la Asociación Cultural A Camoesa. «Más original que nunca», aseguró uno de los asistentes, que destacó que en la competición juega un papel importante la sana diversión pero también los piques entre participantes.

En total 69 vehículos tomaron la salida. Triciclos, carros de bolas y carros de ruedas neumáticas con el denominador común de la propulsión natural sin combustible artificial.

La emoción a flor de piel desde el comienzo de las pruebas en las calles San Roque y Xuncido. Como ya es habitual, volvieron a salir del Torreiro, giraron a la izquierda en la calle Xuncido (barrio de Balinfra) para afrontar mayor desnivel, una rasante y una curva en el trazado de 90 grados en la propia meta «donde siempre hay algún susto».

«En total, se trata de 1 km de longitud con un desnivel del 80%, lo que hace que esos bólidos «vuelen» a casi 110 km/hora y, en el caso de los más artesanales, a 80 km/hora», afirman desde la organización.

La competición tuvo lugar durante toda la mañana, comenzando a las 9.30 horas con una bajada de entrenamientos y, a continuación, dos oficiales en la que puntuó el mejor tiempo realizado.

En total, de las 69 carrilanas que se inscribieron, 14 de ellas fueron artesanales (en este apartado, la organización destaca construcciones espectaculares llegadas de toda la comarca).

La bajada de carrilanas en Camos es un evento cultural y de ocio consolidado como una tradición en la zona, es una prueba de inercia muy divertida, «un espectáculo visual emocionante lleno de colorido». Las calles de la parroquia se llenaron de risas, nervios y aplausos mientras se desarrollan las pruebas, en las que no faltó alguna caída.

Cada participante pone la prueba su habilidad y destreza al volante con el fin de alcanzar un buen registro que le otorgue un premio en la competición, sin descuidar el lado más humorístico o sorprendente en la elaboración del artefacto, que también tiene premio.

En los carros de bolas tradicionales, el premio individual fue para Augusto Martins y el colectivo para Javier Alonso; en carros de bolas no tradiciones el premio fue para Manuel Baqueiro. En carrilanas con ruedas neumáticas, el indivual se lo llevó Sergio Oliveira, y el colectivo Xoel Piñeiro; en Kars ganó Rodrigo Lorenzo, en triciclos el vencedor fue Xavi Martínez y en ligeras Francisco Campos.

Además hubo premios para la carrilana más divertida que resulto ser «La bañera»; la más chapuzas para «Contenedor»; para el piloto más joven el premio fue para Bryan Figueroa, de 7 años; el más veterano resultó ser Esteban González, de 51 años; y el premio especial fue para «Platillo Volante ET».