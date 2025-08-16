Alén Nós apoya la compra de Villa Elisa, pero reclama prioridades pendientes
La asociación vecinal Alén Nós ha expresado en un comunicado su apoyo a la intención del concello de Redondela de adquirir la casona indiana Villa Elisa para trasladar allí los servicios municipales de biblioteca y salas de estudio. La agrupación de vecinos considera que el proyecto «pode mellorar notablemente as infraestruturas culturais e de estudo da vila», pero avisa de que hay proyectos culturales con los que el gobierno local se comprometió anteriormente y siguen sin ejecutarse, como el Museo de Pintura o el de Historia y Etnografía.
