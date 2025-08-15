Última oportunidad para la «Nigrán Area»
El próximo miércoles 20 de agosto cierran las inscripciones para participar en la XIV Carrera por la Playa «Nigrán Area» que se celebrará en Playa América y Panxón el sábado 23 de agosto. Las inscripciones están disponibles en www.carreirasgalegas.com.
