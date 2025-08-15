Tributo a Juan Pardo en Gondomar este sábado
La Plaza de Paradela, en Gondomar, acogerá mañana el espectáculo «Xuntos pola Música», un homenaje al compositor y cantante Juan Pardo. El concierto estará interpretado por su hija, Lys Pardo, acompañada de Antonio Barros y comenzará a las 22:30 horas.
