El uso del tren en Redondela y Arcade dobla a Burgos o León

Al tren en Galicia no hay quien lo pare en los últimos años, y ni Arcade ni Redondela escapan de esta ecuación. 2024 marcó la segunda ocasión en la que los bonos ferroviarios gratuitos estuvieron disponibles durante todo el año, y la respuesta de los usuarios residentes en la Ensenada de San Simón fue de auténtico récord: sumando las cuatro estaciones de Redondela (A Portela, Picota, Alta Velocidad y Cesantes) a la de Arcade, los andenes recibieron a un total de 163.584 viajeros durante 2024, marcando un año más la cifra máxima histórica.

Al dato general se le añade otra buena noticia en el caso específico de Redondela: los números revelan que este concello superó por primera vez en su existencia la brecha de los 100.000 pasajeros ferroviarios totales.

Gran parte de este tráfico lo recoge la estación general de A Portela, con 58.831 de esos usuarios, aunque es el apeadero de Alta Velocidad, segundo del municipio con 24.654, el que recoge la mejor tasa de ocupación, con 11,27 pasajeros por tren. A ellas le siguen los de Picota (15.860) y Cesantes (184). Eso sí, ninguna terminal redondelana supera indivualmente a la de Arcade, que, con 62.217, es la novena estación de Galicia con más pasajeros de Media Distancia.

Viajeros de media distancia en las estaciones del Eje Atlantico / Hugo Barreiro

Si se miran los datos en retrospectiva, las sensaciones positivas continúan. En 2019, se registraron 114.600 pasajeros. Lo que en el momento supuso un máximo histórico queda ahora obsoleto, pues los datos de 2024 indican que los trenes recibieron un 50% más de viajeros que los anotados antes de que el Covid-19 azotara al mundo, y también al servicio ferroviario.

Burgos: el doble de pasajeros con la quinta parte de población

Los 161.746 usuarios del servicio Media Distancia y regional en la red vecinal Redondela-Arcade durante 2024 sitúa a la zona en un buen puesto a nivel Galicia, donde sólo es superada por las ciudades (excepto Lugo) y Vilagarcía, que superan todas el millón de pasajeros en este contexto. Pero los datos son aún más sorprendentes si los comparamos con el resto de España.

Según cifras de Adif, el número de viajeros de Media Distancia en Arcade y Redondela el último año supera a capitales de provincia como Burgos y León (77.421), y en ambos casos con creces. Para entenderlo, un caso práctico: en el mismo ejercicio, la estación burgalesa registró 70.199 pasajeros, mientras que el conjunto Arcade-Redondela, cuya población no llega a la quinta parte de la de Burgos, tuvo más del doble de viajeros de Media Distancia en sus apeaderos.