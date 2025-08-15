Soutomaior logra 30.000 euros para los muíños de Daión

El concello de Soutomaior ha conseguido, a través del Grupo de acción local de Sector pesquero Ría de Vigo, una ayuda de 30.000 euros por parte de la Consellería do Mar para llevar a cabo el proyecto «A memoria sostible: a paisaxe litoral e fluvial de Soutomaior».

La iniciativa contemplaun itinerario circular por los muíños de Daión, un conjunto de Molinos situados en el barrio de A Devesa en estado de deterioro desde hace años. Con los fondos recaudados, el gobierno local pretende llevar a cabo limpiezas de basura en las áreas de intervención, eliminar especies invasoras y colocar atriles interpretativos, para que así los visitantes del itinerario puedan conocer el hábitat y la flora costera amenazada, así como valorar al «litoral de Soutomaior e o río Verdugo como un refuxio natural para especies en perigo». Pretenden también organizar unha jornada ecofeminista sobre las mujeres en la tradiciones marítimas gallegas.

Esta ayuda sitúa a Soutomaior «na mellor situación económica dos últimos tempos», según cuenta el gobierno actual. El alcalde Manu Lourenzo afirma que «grazas a esta xestión económica, o concello ten máis investimento ca nunca, cunha axenda municipal que é un referente na contorna e unha notable mellora nos servizos persoais á cidadanía».