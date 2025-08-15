Soutomaior logra 30.000 euros para los muíños de Daión

d. a.

Soutomaior

El concello de Soutomaior ha conseguido, a través del Grupo de acción local de Sector pesquero Ría de Vigo, una ayuda de 30.000 euros por parte de la Consellería do Mar para llevar a cabo el proyecto «A memoria sostible: a paisaxe litoral e fluvial de Soutomaior».

La iniciativa contemplaun itinerario circular por los muíños de Daión, un conjunto de Molinos situados en el barrio de A Devesa en estado de deterioro desde hace años. Con los fondos recaudados, el gobierno local pretende llevar a cabo limpiezas de basura en las áreas de intervención, eliminar especies invasoras y colocar atriles interpretativos, para que así los visitantes del itinerario puedan conocer el hábitat y la flora costera amenazada, así como valorar al «litoral de Soutomaior e o río Verdugo como un refuxio natural para especies en perigo». Pretenden también organizar unha jornada ecofeminista sobre las mujeres en la tradiciones marítimas gallegas.

Esta ayuda sitúa a Soutomaior «na mellor situación económica dos últimos tempos», según cuenta el gobierno actual. El alcalde Manu Lourenzo afirma que «grazas a esta xestión económica, o concello ten máis investimento ca nunca, cunha axenda municipal que é un referente na contorna e unha notable mellora nos servizos persoais á cidadanía».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
  2. La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
  3. Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
  4. Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
  5. Amancio Ortega desembarca en Aldán
  6. El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
  7. Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
  8. Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente

Análisis del circuito de Red Bull Ring: curiosidades

Análisis del circuito de Red Bull Ring: curiosidades

España ya ha vivido 90 olas de calor en el siglo XXI, y cada vez son más largas

España ya ha vivido 90 olas de calor en el siglo XXI, y cada vez son más largas

DIRECTO | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»

DIRECTO | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto
Tracking Pixel Contents