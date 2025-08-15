La Policía Local de Mos realizó dos detenciones en una semana

La Policía Local de Mos ha intensificado su labor de vigilancia de la seguridad viaria y ciudadana y en la última semana ha realizado la detención de dos personas buscadas por la justicia.

La primera tuvo que ver con un varón de 45 años sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión emitida por el Juzgado Penal Nº1 de Pontevedra. Igualmente, en colaboración con la Guardia Civil, también localizaron a otro hombre de 52 años con una orden de detención y personación emitida por el juzgado de Porriño. En este sentido, desde el Concello de Mos destacan que la cooperación entre la Guardia Civil y la Policía Local de Mos es estrecha, con flujo constante de información y dispositivos conjuntos.

Por otro lado, en materia de seguridad viaria, la Policía Local mosense retiró en lo que va de año más de veinte tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad por uso irregular, como su utilización por personas no autorizadas, o con el titular de las mismas ya fallecido. De las veinte tarjetas retiradas, dos acabaron en instrucción de dos delitos de falsedad documental por uso de copias o falsificaciones de tarjetas originales.

También, en los últimos dos meses se instruyeron cuatro delitos contra la seguridad viaria, por superar las tasas de alcoholemia establecidas en el Código Penal, dos delitos por negativa a realizar las pruebas legalmente establecidas o por conducir con pérdida de vigencia del permiso, y otro caso conjunto con la Guardia Civil en el que un conductor fue interceptado bajo la influencia de alcohol y se negó posteriormente a realizar las pruebas correspondientes.

Por todo ello, desde el Concello de Mos ponen en valor el trabajo diario de la Policía Local, así como la coordinación permanente con la Guardia Civil para garantizar la seguridad y bienestar de todos los vecinos y vecinas.